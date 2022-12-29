Убийство произошло в сентябре 2021 года. На одной из улиц 17-летний фигурант с двумя подельниками поссорился с 31-летним знакомым.
Тогда обвиняемый ударил пострадавшего ножом, из-за чего тот скончался. После этого нападавшего задержали и завели уголовное дело.
В период следствия убийца находился под стражей. Теперь суд приговорил его к 5,5 года заключения.
Подельников фигуранта осудили ранее.
Ранее в Аксае задержали женщину, которая зарезала собутыльника двумя ножами 19 декабря. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.