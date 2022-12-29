rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Азове осудили парня, который в 17 лет убил человека

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI
В Азове огласили приговор 18-летнему местному жителю за убийство знакомого, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Убийство произошло в сентябре 2021 года. На одной из улиц 17-летний фигурант с двумя подельниками поссорился с 31-летним знакомым. 

Тогда обвиняемый ударил пострадавшего ножом, из-за чего тот скончался. После этого нападавшего задержали и завели уголовное дело. 

В СК показали видео с подозреваемым в убийстве участкового из Ростовской области
Узнать подробнее

В период следствия убийца находился под стражей. Теперь суд приговорил его к 5,5 года заключения. 

Подельников фигуранта осудили ранее. 

Ранее в Аксае задержали женщину, которая зарезала собутыльника двумя ножами 19 декабря. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

Читайте также:
В СК показали видео с подозреваемым в убийстве участкового из Ростовской областиВ Ростовской области из-за убийства участкового задержали его собутыльниковРостовчанину дали 18 лет за убийство знакомого по дороге в аэропорт
#Илья Протвинов#Приговор#Суд#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Климатолог Иошпа объяснил, почему зима в Ростове с каждым годом становится теплее
Сегодня, 06:09
Гадалка предсказала климатические изменения в Ростове и новых людей во власти
Сегодня, 06:13
Новый владелец не может получить недостроенный отель «Шератон» в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:14
Поймавший Чикатило следователь предупредил о неадекватах на Новый год в Ростове
Сегодня, 04:33
Квоты на хранение спермы в криобанке получат мобилизованные из Ростовской области
Вчера, 18:17
В Ростове-на-Дону распространяют фейки о помощи военным из несуществующего центра
Вчера, 18:05