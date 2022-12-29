Администрация Ростова выделила семь официальных площадок для запуска новогодних салютов. Так, пускать фейерверки можно на парковке в районе Грибного канала; перед зданием районной администрации на улице Комарова, 28/5, а также по адресам Рабочая площадь, 11; проспект Мира, 29; улица Закруткина, 106; улица Жданова, 2/7.
Таким образом, места для запуска салютов оборудовали во всех районах города, кроме Ленинского, так как там нет подходящей площадки.
Жителям Ростова напомнили, что использовать пиротехнику нужно с особой осторожностью и соблюдая все правила безопасности.
Тем временем власти города Каменск-Шахтинский в Ростовской области попросили местных жителей не пускать салюты в новогоднюю ночь. Деньги, потраченные на фейерверки, гражданам рекомендовали отправить на помощь участникам СВО.