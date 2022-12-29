В Ростове продолжаются общественные обсуждения проекта трамвая с маршрутом из Левенцовского микрорайона до проспекта Сельмаш. Сообщается, что время движения трамвая в час пик с учетом остановок составит 117 минут. Таким образом, до промежуточной остановки — Центральный рынок — трамвай будет доезжать за 30-35 минут.
Трамвай предполагается протянуть по улицам Еременко, Малиновского, 339-й Стрелковой Дивизии, Зорге, проспекту Стачки, улице Станиславского. Для этого необходимо реконструировать существующую трамвайную сеть, а также построить 103 километра новых линий.
Напомним, трамвайную сеть Ростова начнут модернизировать в начале 2023 года.