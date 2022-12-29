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В Ростове трамвай из Левенцовки будет доезжать до центра за полчаса

Сегодня, 13:16
Фото: donland.ru
В Ростове трамвай из Левенцовки будет доезжать до центра за полчаса
Путь трамвая из Левенцовского микрорайона на Центральный рынок будет занимать 30-35 минут, об этом стало известно в ходе общественных обсуждений проекта планировки трамвая.

В Ростове продолжаются общественные обсуждения проекта трамвая с маршрутом из Левенцовского микрорайона до проспекта Сельмаш. Сообщается, что время движения трамвая в час пик с учетом остановок составит 117 минут. Таким образом, до промежуточной остановки — Центральный рынок — трамвай будет доезжать за 30-35 минут.

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Трамвай предполагается протянуть по улицам Еременко, Малиновского, 339-й Стрелковой Дивизии, Зорге, проспекту Стачки, улице Станиславского. Для этого необходимо реконструировать существующую трамвайную сеть, а также построить 103 километра новых линий.

Напомним, трамвайную сеть Ростова начнут модернизировать в начале 2023 года.

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