У всех этих людей на фоне алкоголизма произошли расстройства. Глава регионального Минздрава Юрий Кобзев рассказал, что за три года количество алкоголиков уменьшилось на 1,7%.
Эту тему подняли во время круглого стола. Министр рассказал, что в регионе продолжается реализация антиалкогольной политики, а область входит в топ-10 трезвых регионов.
Также на мероприятии развеяли мифы, связанные с этой темой. Стоит помнить, что алкоголь не помогает согреться, хотя многие считают иначе.
«Заблуждением является то, что от спиртных напитков не поправляются. Алкоголики худые из-за истощения организма и болезней. Если говорить о калорийности, то в 100 мл водки содержится 250 ккал», — прозвучало во время круглого стола.
Напомним, что каждый пятый ростовчанин не будет пить алкоголь на Новый год.