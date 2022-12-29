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В Ростовской области насчитали 35 тыс алкоголиков

Сегодня, 14:42
Фото: 1MI
В Ростовской области насчитали 35 тыс алкоголиков
В Ростовской области на данный момент на диспансерном наблюдении находятся 35 тысяч человек из-за злоупотребления алкоголем, сообщили в правительстве региона.

У всех этих людей на фоне алкоголизма произошли расстройства. Глава регионального Минздрава Юрий Кобзев рассказал, что за три года количество алкоголиков уменьшилось на 1,7%.

Эту тему подняли во время круглого стола. Министр рассказал, что в регионе продолжается реализация антиалкогольной политики, а область входит в топ-10 трезвых регионов.

Также на мероприятии развеяли мифы, связанные с этой темой. Стоит помнить, что алкоголь не помогает согреться, хотя многие считают иначе.

«Заблуждением является то, что от спиртных напитков не поправляются. Алкоголики худые из-за истощения организма и болезней. Если говорить о калорийности, то в 100 мл водки содержится 250 ккал», — прозвучало во время круглого стола.

Напомним, что каждый пятый ростовчанин не будет пить алкоголь на Новый год.

 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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