Всего предстоит построить 200 километров водовода, в работах задействовали две тысячи человек. О стоимости проекта информации нет.
1Rnd пишет, что в марте прокладка труб будет завершена. Эта тема ранее вызвала бурные обсуждения в соцсетях.
Ростовчане напомнили, что из-за сильного ветра Дон иногда мелеет. Они боятся, что в городе появятся проблемы с водоснабжением.
Ранее жители Северного в Ростове пожаловались на коричневую вонючую воду в кранах. Горожане заявляют, что проблема появляется не первый раз, они попросили принять меры.