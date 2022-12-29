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В Ростовской области воду из Дона для Донбасса начнут забирать с марта в 2023 году

Сегодня, 13:50
Фото: donland.ru
В Ростовской области воду из Дона для Донбасса начнут забирать с марта в 2023 году
В Ростовской области в марте 2023 года начнут забирать воду из реки Дон, чтобы обеспечить жителей Донбасса, пишут СМИ.

Всего предстоит построить 200 километров водовода, в работах задействовали две тысячи человек. О стоимости проекта информации нет.

1Rnd пишет, что в марте прокладка труб будет завершена. Эта тема ранее вызвала бурные обсуждения в соцсетях.

Ростовчане высказались об идее снабжать жителей Донбасса водой из реки Дон
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Ростовчане напомнили, что из-за сильного ветра Дон иногда мелеет. Они боятся, что в городе появятся проблемы с водоснабжением. 

Ранее жители Северного в Ростове пожаловались на коричневую вонючую воду в кранах. Горожане заявляют, что проблема появляется не первый раз, они попросили принять меры.

 

 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Вода#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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