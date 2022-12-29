Сотрудники роддома в Таганроге решили устроить необычную новогоднюю акцию для поднятия праздничного настроения мамам. Младенцев они будут наряжать в костюмы Дедов Морозов.
Дело в том, что в отделении сейчас находятся малыши, которым необходимо лечение или дополнительная диагностика. Их мамам сейчас как никогда необходимо хорошее настроение и вера в чудеса.
Идея одевать младенцев в новогодние костюмы появилась в прошлом году в перинатальном центре города Видное в Подмосковье. В этом году традицию переняли роддомах других городов, в том числе Таганрога.
Ранее министр природы России пообещал исполнить желание семилетнего ростовчанина погладить пингвина.