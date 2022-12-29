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В таганрогском роддоме младенцев нарядили в костюмы Дедов Морозов

Сегодня, 14:18
Фото: ТТС
В таганрогском роддоме младенцев решили нарядить в костюмы Дедов Морозов
В честь Нового года младенцев в роддоме Таганрога будут наряжать в костюмы Дедов Морозов, сообщают местные Telegram-каналы.

Сотрудники роддома в Таганроге решили устроить необычную новогоднюю акцию для поднятия праздничного настроения мамам. Младенцев они будут наряжать в костюмы Дедов Морозов.

Дело в том, что в отделении сейчас находятся малыши, которым необходимо лечение или дополнительная диагностика. Их мамам сейчас как никогда необходимо хорошее настроение и вера в чудеса.

В таганрогском роддоме младенцев решили нарядить в костюмы Дедов Морозов
Видео: ТТС
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Идея одевать младенцев в новогодние костюмы появилась в прошлом году в перинатальном центре города Видное в Подмосковье. В этом году традицию переняли роддомах других городов, в том числе Таганрога.

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