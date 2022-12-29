По информации Dоnday, одним из погибших оказался 32-летний Максим Громов из поселка Привольного. Он отслужил в кадетском училище в Новочеркасске.
После начала спецоперации Громов отправился в территорию ее проведения. До своего дня рождения он не дожил пять дней.
Также издание написало о гибели в СВО 33-летнего жителя Таганрога Антона Киселева. Говорилось, что он получил осколок в голову и скончался.
Кроме того, издание сообщило о смерти уроженца Каменска-Шахтинского Кирилла Сверчкова. По неподтвержденным данным, он погиб при выполнении боевого задания.
Официальной информации о гибели бойцов не поступало, она уточняется.
Ранее жители Ростовской области собрали 190 миллионов рублей для участников спецоперации.