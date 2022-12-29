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В зоне СВО погибли еще трое военнослужащих из Ростовской области

Сегодня, 12:38
Фото: mil.ru
В зоне СВО погибли еще трое военнослужащих из Ростовской области
В спецоперации погибли трое бойцов из Ростовской области, выполнявших боевые задачи, сообщают СМИ.

По информации Dоnday, одним из погибших оказался 32-летний Максим Громов из поселка Привольного. Он отслужил в кадетском училище в Новочеркасске. 

После начала спецоперации Громов отправился в территорию ее проведения. До своего дня рождения он не дожил пять дней.

Максим Громов
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Также издание написало о гибели в СВО 33-летнего жителя Таганрога Антона Киселева. Говорилось, что он получил осколок в голову и скончался. 

Кроме того, издание сообщило о смерти уроженца Каменска-Шахтинского Кирилла Сверчкова. По неподтвержденным данным, он погиб при выполнении боевого задания. 

Официальной информации о гибели бойцов не поступало, она уточняется. 

Ранее жители Ростовской области собрали 190 миллионов рублей для участников спецоперации. 

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