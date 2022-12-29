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ВКонтакте тестирует новую ленту медиарекомендаций с фокусом на вовлекающем контенте

Сегодня, 19:03
ВКонтакте тестирует новую ленту рекомендаций — в её основе вовлекающий медиаконтент. Яркие фотографии, красочные иллюстрации и эффектные клипы собраны в виде витрины контента, чтобы пользователи могли увидеть больше материалов на экране, познакомиться с новыми авторами и интересными тематиками.

Изменения обусловлены ростом потребления медиаконтента, запросом аудитории на быстрый доступ к контенту и возможность сделать deep-dive в заинтересовавший формат и тематику.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:
«В этом году мы особенное внимание уделили сердцу социальной сети — главной ленте с подписками и ленте «Для вас» с рекомендациями. Мы представили новый дизайн и философию первого экрана приложения ВКонтакте, акцентировав внимание на быстром потреблении и вовлечении в контент. В центре — яркие компактные посты с фото, видео, клипами и вовлекающими текстами. Мы видим позитивный отклик аудитории и рост активности авторов.

Масштабные обновления проводятся Командой в платформе медиарекомендаций, мы адаптируем под новый формат потребления алгоритмы машинного обучения — в новой ленте обучаем нейросети анализировать контент на визуальную привлекательность, трендовость и актуальность. В рамках закрытого тестирования для части аудитории станет доступен новый главный экран рекомендаций. Он формируется с учётом интересов пользователя и предлагает посты и клипы с возможностью погружения в разнообразные тематики. Когда пользователь переходит к публикации, тапнув на один из постов, то получает персональную подборку похожего контента — для его поиска разработаны новые алгоритмы определения похожих авторов, постов и видеороликов в десятках тысяч различных тематик. Наша цель — продолжить растить внимание аудитории к авторам и, конечно, открывать новые таланты».

В новой ленте рекомендаций появятся фото, видео и клипы в новом компактном формате: их задача — дать пользователю на первом экране больше контента. После перехода на понравившийся ролик или фото пользователь может продолжить просмотр контента в рамках увлёкшей его тематики: например, спорта или культурных событий — в том числе с текстовыми материалами. Благодаря новым алгоритмам выявления трендов и персонализации у авторов появится больше шансов попасть в топ рекомендаций.

#Анна Петрова
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