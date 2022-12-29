Ранее появилась информация, что в Ростове продают не только российские елки к Новому году, но и из Дании. Их стоимость достигает пяти тысяч рублей.
Тогда в ходе проведенного опроса выяснилось, что 33% ростовчан не собираются покупать деревья из Дании из-за политической ситуации. Теперь стали известны адреса, где их продают.
В управлении торговли рассказали изданию 1Rnd, что елки, сосны и пихты можно приобрести в трех местах. Деревья из Дании продают на площади Карла Маркса и на Фурмановской, 150.
Елки из Пермского края можно приобрести на улице Волкова.