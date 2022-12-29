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Власти в Ростове-на-Дону рассказали, где к Новому году искать натовские елки

Сегодня, 10:57
Фото: Тристан Шмурр/CC BY SA / wikimedia.org
Власти в Ростове-на-Дону рассказали, где к Новому году искать натовские елки
В Ростове-на-Дону можно приобрести новогодние елки из Дании, сообщили в управлении торговли и бытового обслуживания города.

Ранее появилась информация, что в Ростове продают не только российские елки к Новому году, но и из Дании. Их стоимость достигает пяти тысяч рублей. 

Тогда в ходе проведенного опроса выяснилось, что 33% ростовчан не собираются покупать деревья из Дании из-за политической ситуации. Теперь стали известны адреса, где их продают.

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В управлении торговли рассказали изданию 1Rnd, что елки, сосны и пихты можно приобрести в трех местах. Деревья из Дании продают на площади Карла Маркса и на Фурмановской, 150. 

Елки из Пермского края можно приобрести на улице Волкова. 

 

 

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