В областном музее краеведения открылась выставка новогодних игрушек и костюмов. Среди экспонатов — редкие украшения, созданные в императорской России и СССР. Экспозиция привлечет внимание как взрослых ростовчан, так и самых маленьких.
Отмечается, что экспонаты, в отличие от своих современных пластмассовых аналогов, выполнены из стекла, бумаги и папье-маше. Заведующий выставочным сектором Ростовского областного музея краеведения Владислав Заярный рассказал «Дон ТР», что впервые в Советскою союзе Новый год решили праздновать в 1936 году. Тогда состоялся и первый праздничный карнавал и маскарад. Костюмы туда шили на советских фабриках из знаменитого плюша. Со временем карнавальная часть празднования Нового года преобразовалась в знаменитую Кремлевскую елку в Москве. На советских карнавалах были разрешены образы лесных зверей — лис, медведей, зайцев — так как в них не было ничего с политическим окрасом или подоплекой.
Однако пропагандистская компания в СССР не упускала возможности создания острых карикатур. Например, на одной из них изображался священник, который на удочку вместо червя крепил елку, и таким образом ловил наивных и простых людей.
Специалисты отмечают, что в каждой новогодней игрушке или костюме отражается та или иная политическая эпоха. Гномиков и снеговиков сменяла хрущевская кукуруза, параллельно развивалась космическая тематика. Так, после запуска первого спутника, а потом и человека в космос, для девочек стали создавать новогодние костюмы комет и звезд, а для мальчиков — скафандры.
Продавец магазина костюмов Зарина Яврумова рассказала, что сейчас наряды для детей на Новый год более разнообразные и детально проработанные. Также она говорит, что дети часто предпочитают костюмы персонажей иностранных сказок и фильмов. Однако на вопрос, каких нарядов все-таки больше — сшитых по отечественным мотивам или сделанных под влиянием зарубежного кинематографа, продавцы отвечают: «50 на 50».
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