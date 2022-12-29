Отмечается, что экспонаты, в отличие от своих современных пластмассовых аналогов, выполнены из стекла, бумаги и папье-маше. Заведующий выставочным сектором Ростовского областного музея краеведения Владислав Заярный рассказал «Дон ТР», что впервые в Советскою союзе Новый год решили праздновать в 1936 году. Тогда состоялся и первый праздничный карнавал и маскарад. Костюмы туда шили на советских фабриках из знаменитого плюша. Со временем карнавальная часть празднования Нового года преобразовалась в знаменитую Кремлевскую елку в Москве. На советских карнавалах были разрешены образы лесных зверей — лис, медведей, зайцев — так как в них не было ничего с политическим окрасом или подоплекой.