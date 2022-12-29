Также многие отметили, что так называемое трудовое воспитание никуда и не уходило, многие дежурят в классах до сих пор: «Трудовое воспитание никуда и не уходило.

Я так девять лет в школе проучилась», «Как мыли полы, так и моют», «А сейчас разве такого нет?».