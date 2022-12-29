СМИ пишут о разработке в Госдумы законопроекта о трудовом воспитании школьников. Он предполагает возврат в школы обязательных дежурств в классах и столовых. Депутаты считают, что, только трудясь самостоятельно, дети смогут с уважением относиться к чужому труду.
Однако в соцсетях ростовчане с непониманием отнеслись к инициативе народных избранников. Комментаторы пишут: «Зачем тогда уборщица?», «Мамы спасибо не скажут. Представляю внешний вид детей после мытья полов и уборки пыли в классе. С белыми рубашками можно попрощаться».
Также многие отметили, что так называемое трудовое воспитание никуда и не уходило, многие дежурят в классах до сих пор: «Трудовое воспитание никуда и не уходило.
Я так девять лет в школе проучилась», «Как мыли полы, так и моют», «А сейчас разве такого нет?».
Однако многие идею депутатов поддержали, вспомнив свои школьные дежурства в советские времена: «Как хорошо! Мы в свое время тоже дежурили: и мыли, и убирали!», «Сейчас воспитывают немощей и бездарей ленивых. Хоть убирать научатся», «Все дежурили и ничего. Вообще давно пора к модели образования Советского Союза переходить».
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