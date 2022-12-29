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Защитник ФК «Ростов» Мелехин вошел в топ-200 самых перспективных игроков в мире

Сегодня, 08:25
Фото: vk.com/fcrostov
Защитник ФК «Ростов» Мелехин вошел в топ-200 самых перспективных игроков в мире
Игрок ФК «Ростов» Виктор Мелехин попал в рейтинг самых перспективных футболистов в мире, сообщает международный центр спортивных исследований CIES.

Мелехину сейчас 19 лет, контракт с «Ростовом» у него будет действовать до июня 2027 года. CIES оценил его стоимость в 7,4 миллиона евро.

Рейтинг составляли на основании нескольких показателей. В том числе учитывали игровое время и соревновательный уровень.

Больница в Новошахтинске хочет взыскать более 450 тыс рублей долгов с ФК "Ростов"
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Ранее сразу три игрока ФК «Ростов» попали в топ самых подорожавших футболистов РПЛ. В списках оказались Даниил Уткин, Даниил Глебов и Александр Сильянов.

До этого стало известно, что больница в Новошахтинске хочет взыскать более 450 тысяч рублей долгов с ФК «Ростов».

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