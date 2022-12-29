Мелехину сейчас 19 лет, контракт с «Ростовом» у него будет действовать до июня 2027 года. CIES оценил его стоимость в 7,4 миллиона евро.
Рейтинг составляли на основании нескольких показателей. В том числе учитывали игровое время и соревновательный уровень.
Ранее сразу три игрока ФК «Ростов» попали в топ самых подорожавших футболистов РПЛ. В списках оказались Даниил Уткин, Даниил Глебов и Александр Сильянов.
До этого стало известно, что больница в Новошахтинске хочет взыскать более 450 тысяч рублей долгов с ФК «Ростов».