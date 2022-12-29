В администрации напомнили, что часть местных жителей выполняет долг перед родиной. Горожанам рассказали, что в такое время запуск салютов является пустой тратой денег.
«Предусмотренные на салют средства могут принести намного больше пользы, если передать их на помощь защитникам страны», — сказано в сообщении.
Местных жителей попросили не покупать пиротехнику и не запускать ее во время праздников.
Ранее аналогичная просьба была и от администрации Таганрога. Говорилось, что отказ от салютов позволит избежать резонанса и социальной напряженности.