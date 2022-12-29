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Жителей в Ростовской области попросили отказаться от салютов на Новый год

Сегодня, 09:12
Фото: Malene Thyssen /CC BY SA / wikimedia
Жителей в Ростовской области попросили отказаться от салютов на Новый год
Жителей Каменска-Шахтинского попросили не запускать фейерверки в новогоднюю ночь, сообщили в мэрии.

В администрации напомнили, что часть местных жителей выполняет долг перед родиной. Горожанам рассказали, что в такое время запуск салютов является пустой тратой денег.

«Предусмотренные на салют средства могут принести намного больше пользы, если передать их на помощь защитникам страны», — сказано в сообщении.

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Местных жителей попросили не покупать пиротехнику и не запускать ее во время праздников. 

Ранее аналогичная просьба была и от администрации Таганрога. Говорилось, что отказ от салютов позволит избежать резонанса и социальной напряженности.

 

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