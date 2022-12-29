В Ростовской области в уходящем году жизненно необходимые лекарства подорожали на 1,8%. Однако в Росздравнадзоре успокаивают, что этот показатель вполне нормальный и свидетельствует о стабильной ситуации с обеспечением медикаментами в стране.
В перечне жизненно необходимых лекарств находятся 811 препаратов. 81% из них — медикаменты российского производства.
Ранее правительство России сообщило, что выделит деньги на препараты для лечения лейкоза у детей. Для этих целей в федеральном бюджете предусмотрено 122 миллиона рублей.