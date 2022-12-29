rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Жизненно необходимые препараты подорожали на 1,8% в Ростовской области в 2022 году

Сегодня, 18:40
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области не стоит переживать из-за роста цен на жизненно необходимые препараты, заверили в Росздравнадзоре.

В Ростовской области в уходящем году жизненно необходимые лекарства подорожали на 1,8%. Однако в Росздравнадзоре успокаивают, что этот показатель вполне нормальный и свидетельствует о стабильной ситуации с обеспечением медикаментами в стране.

В Минздраве РФ рассказали об изменениях цен на лекарства
Узнать подробнее

В перечне жизненно необходимых лекарств находятся 811 препаратов. 81% из них — медикаменты российского производства.

Ранее правительство России сообщило, что выделит деньги на препараты для лечения лейкоза у детей. Для этих целей в федеральном бюджете предусмотрено 122 миллиона рублей.

Читайте также:
Как получить бесплатные лекарства от коронавируса в РостовеБезопасно ли покупать лекарства через интернетВ РФ выпустили новое лекарство против COVID-19
#Виктория Прутковская#Общество#Цены#Новости#Ростовская область#Лекарства
Подпишитесь
На Новый год ростовчане не останутся без автобусов и врачей, а детям грозят дежурства
Сегодня, 15:05
Ростовчанам рассказали о работе общественного транспорта на новогодних праздниках
Сегодня, 08:37
Все мобилизованные из Ростовской области временно не смогут лечиться по полисам ОМС
Сегодня, 08:06
Стало известно, как будут работать больницы в Ростове в новогодние праздники
Сегодня, 08:24
Урбанистам запретили поднимать неудобную тему о старых трамваях в Ростове
Сегодня, 09:30
Гадалка предсказала климатические изменения в Ростове и новых людей во власти
Сегодня, 06:13