Журналисты рассказали о российских играх, популярных за рубежом

По информации «Народных новостей», компания Battlestate Games создала тактический шутер Escape From Tarkov. Это многопользовательская ролевая RPG. Проект включает элементы массовых онлайн-игр. Полноценной версии до сих пор нет, однако геймеры со всего мира приходят на сервис бета-версии.
Сюжет игры повествует о войне в городе Тарков. Задача участников игры - искать способы выживания.
Большую популярность имеет также «Тетрис». В 1984 году ее создал сотрудник Вычислительного центра при Академии наук СССР Алексей Пажитнов. Его вдохновила головоломка математика Соломона Голомба.
Очень быстро «Тетрис» завоевал известность во всем мире. В настоящее время он по считается самой популярной компьютерной игрой за всю их историю.