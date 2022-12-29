rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Журналисты рассказали о российских играх, популярных за рубежом

Сегодня, 16:13
Фото: pxhere.com
Отечественные игры Escape From Tarkov и «Тетрис» получили большую популярность у иностранных геймеров. О легендарных игровых разработках рассказали журналисты.

По информации «Народных новостей», компания Battlestate Games создала тактический шутер Escape From Tarkov. Это многопользовательская ролевая RPG. Проект включает элементы массовых онлайн-игр. Полноценной версии до сих пор нет, однако геймеры со всего мира приходят на сервис бета-версии.

Сюжет игры повествует о войне в городе Тарков. Задача участников игры - искать способы выживания.

Большую популярность имеет также «Тетрис». В 1984 году ее создал сотрудник Вычислительного центра при Академии наук СССР Алексей Пажитнов. Его вдохновила головоломка математика Соломона Голомба.

Очень быстро «Тетрис» завоевал известность во всем мире. В настоящее время он по считается самой популярной компьютерной игрой за всю их историю.

Подпишитесь
На Новый год ростовчане не останутся без автобусов и врачей, а детям грозят дежурства
Сегодня, 15:05
Ростовчанам рассказали о работе общественного транспорта на новогодних праздниках
Сегодня, 08:37
Все мобилизованные из Ростовской области временно не смогут лечиться по полисам ОМС
Сегодня, 08:06
Стало известно, как будут работать больницы в Ростове в новогодние праздники
Сегодня, 08:24
Урбанистам запретили поднимать неудобную тему о старых трамваях в Ростове
Сегодня, 09:30
Гадалка предсказала климатические изменения в Ростове и новых людей во власти
Сегодня, 06:13