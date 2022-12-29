Журналисты рассказали о российских играх, популярных за рубежом

По информации «Народных новостей», компания Battlestate Games создала тактический шутер Escape From Tarkov. Это многопользовательская ролевая RPG. Проект включает элементы массовых онлайн-игр. Полноценной версии до сих пор нет, однако геймеры со всего мира приходят на сервис бета-версии.