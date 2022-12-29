Экспорт объяснил, что стремительный рост цен на стоматологические услуги начался еще в начале 2022 года и вряд ли затормозится.
«Очень многие стоматологические материалы зарубежного производства. Мы надеялись, что ситуация выровняется, поэтому спокойно расходовали запасы. Но они подходят к концу», — сообщил стоматолог.
По словам Вячеслава Садовского, санкции напрямую не коснулись медицины, но значительно затруднили ввоз иностранных препаратов для анестезии, материалов для пломбирования, установки протезов.
«Только из-за логистики цены вырастут на 20%. К этому добавится инфляция и получится, что лечить зубы станет на четверть дороже», — подсчитал директор стоматологии.
Сильнее всего, по словам Вячеслава Садовского, вырастет стоимость анестезии, расходных материалов для установки протезов и слепков. «Переходить на дешевые материалы мало, кто согласится, потому что от этого зависит здоровье пациентов и качество лечения», — считает эксперт.