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Золотые зубы: услуги стоматологов в Ростове подорожают в 2023 году на четверть

Сегодня, 18:52
Фото: unsplash
услуги стоматологов подорожают в новом году

Эксперт предупредил о росте цен в Ростове на услуги стоматологов на 25% в 2023 году

Лечить зубы в 2023 году станет на 25% дороже из-за санкций, об этом корреспонденту рассказал директор одной из стоматологических клиник Ростова Вячеслав Садовский

Экспорт объяснил, что стремительный рост цен на стоматологические услуги начался еще в начале 2022 года и вряд ли затормозится.

«Очень многие стоматологические материалы зарубежного производства. Мы надеялись, что ситуация выровняется, поэтому спокойно расходовали запасы. Но они подходят к концу», — сообщил стоматолог.

По словам Вячеслава Садовского, санкции напрямую не коснулись медицины, но значительно затруднили ввоз иностранных препаратов для анестезии, материалов для пломбирования, установки протезов.

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«Только из-за логистики цены вырастут на 20%. К этому добавится инфляция и получится, что лечить зубы станет на четверть дороже», — подсчитал директор стоматологии.

Сильнее всего, по словам Вячеслава Садовского, вырастет стоимость анестезии, расходных материалов для установки протезов и слепков. «Переходить на дешевые материалы мало, кто согласится, потому что от этого зависит здоровье пациентов и качество лечения», — считает эксперт.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев прокомментировал возмущения медработников об отсутствии обещанных выплат.
 
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