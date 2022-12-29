Сильнее всего, по словам Вячеслава Садовского, вырастет стоимость анестезии, расходных материалов для установки протезов и слепков. «Переходить на дешевые материалы мало, кто согласится, потому что от этого зависит здоровье пациентов и качество лечения», — считает эксперт.