31-летний водитель автобуса № 71 потерял управление, по предварительной информации, причиной стало резкое ухудшение самочувствия водителя. По некоторым данным, у него случился эпилептический приступ. В итоге автобус на скорости влетел в ограду на разделительной полосе, к счастью, ни водитель, ни 15 его пассажиров не пострадали в результате аварии.