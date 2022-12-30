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Автобус № 71 влетел в ограждение в ростовской Левенцовке из-за приступа водителя

Сегодня, 06:32
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Переполненный автобус № 71 снес ограждение в Ростове
В Ростове днем 29 декабря переполненный пассажирами автобус № 71 влетел в металлическое ограждение на разделительной полосе, подробностями поделились в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

В четверг, 29 декабря, в 13.00 мск в районе улицы Ткачева, 15 произошла авария с участием пассажирского автобуса. 

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31-летний водитель автобуса № 71 потерял управление, по предварительной информации, причиной стало резкое ухудшение самочувствия водителя. По некоторым данным, у него случился эпилептический приступ. В итоге автобус на скорости влетел в ограду на разделительной полосе, к счастью, ни водитель, ни 15 его пассажиров не пострадали в результате аварии. 

Теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства ДТП. 

Ранее три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области. 

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