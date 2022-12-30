Эксперт объяснил, как СВО повлияла на пьянство в Ростовской области

«Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть о том, что рынок алкогольной продукции в связи со специальной военной операцией несколько сузился в прифронтовых регионах. Того потока, который был буквально год назад, сейчас уже нет в силу, том числе, и определенных стратегических причин», - резюмирует политолог.