Эксперт объяснил, как СВО повлияла на пьянство в Ростовской области

Напомним, что Ростовская область оказалась в десятке лидеров среди самых трезвых регионов. По словам политолога, причин этому несколько.
«Во-первых, Ростовская область стала одной из первых, где появился запрет на продажу спиртных напитков в дни школьных выпускных. Позже эта практика распространилась на федеральный уровень. К этим дням добавился День защиты детей», - отмечает Александр Сухарь.
Кроме того, по словам собеседника, Ростовская область уже не первый год ограничивает время продажи спиртных напитков в новогодние праздники.
«Во-вторых, работу проекта «Народный фронт» на Дону признали одним из лучших в стране по контролю за некачественной продукцией, за продажу алкоголя в несанкционированных местах. А между тем, в ряде регионов такие проблемы до сих пор не устранены», - говорит собеседник.
На протяжении трех лет в донском крае реализуется серьезная антиалкогольная социальная реклама, что также приносит положительные результаты.
«Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть о том, что рынок алкогольной продукции в связи со специальной военной операцией несколько сузился в прифронтовых регионах. Того потока, который был буквально год назад, сейчас уже нет в силу, том числе, и определенных стратегических причин», - резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что каждый пятый ростовчанин планирует отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь.