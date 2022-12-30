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Эксперт пояснил, как зарплата медиков влияет на вымирание Ростовской области

Сегодня, 06:09
Фото: stockvault.com
Причины демографических проблем заключаются в ухудшении доступности оказания медицинской помощи, нехватке высококвалифицированных врачей и высокой тревожности населения, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что по данным Росстата, в 2022 году в Ростовской области зафиксирован высокий показатель убыли населения. Не растет в регионе и рождаемость.

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«Будем откровенны, у нас серьезно ухудшилась доступность оказания медицинской помощи в муниципальных медучреждениях. Специалистов не хватает. Хороших врачей переманивают в крупные города — в те регионы, которые могут платить медикам достойную заработную плату», - отмечает Евгений Михайлов.

Политолог добавляет, что открытие новых диагностических центров с современным оборудованием не решает проблему. Ведь медицинская помощь в таких центрах оказывается отнюдь не бесплатно.

Фото: stockvault.net
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«Меньше стали рожать детей. И, хотя государство оказывает всестороннюю поддержку семьям с детьми, у многих жителей региона нет уверенности в своем будущем», - высказывает мнение спикер.

Политолог считает, что борьба с демографическими проблемами должна быть комплексной.

«Я сторонник того мнения, что врачи, учителя и военные должны получать максимальную заработную плату. Ведь от этих людей зависит наше будущее. Учителя дают знания тем детям, которые будут дальше строить нашу великую страну. Врачи — дают здоровье. А в этих двух аспектах, на мой взгляд, есть большие дисбалансы», - резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла продолжится ли падение в более глубокую демографическую яму. 

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