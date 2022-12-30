«Я сторонник того мнения, что врачи, учителя и военные должны получать максимальную заработную плату. Ведь от этих людей зависит наше будущее. Учителя дают знания тем детям, которые будут дальше строить нашу великую страну. Врачи — дают здоровье. А в этих двух аспектах, на мой взгляд, есть большие дисбалансы», - резюмирует эксперт.