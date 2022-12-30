Психолог подчеркивает, что на теневом рынке интим-услуг в Ростове сегодня сумасшедшая конкуренция.
«Даже статистика сайтов знакомств, где многие секс-работницы размещают свои анкеты, свидетельствует об этом. На этих сайтах за последнее время появилось множество новых лиц. Буквально каждая вторая анкета — это секс-работница», — отмечает Ийя Лемман.
По словам собеседницы, из-за роста конкуренции ростовские проститутки вынуждены были снижать цены.
Поэтому новогодние каникулы для них стали возможностью заработать.
И хотя известный постулат гласит, что Новый год - это домашний праздник, по словам психолога, многие давно не придерживаются такого правила.
«Традиции отмечать Новый год дома с семьей встречаются разве что у людей среднего возраста и старше. Молодые люди зачастую придерживаются других принципов и предпочитают собираться компаниями. И нередко приглашают на свои мероприятия секс-работниц в качестве элемента некоего шоу», - резюмирует психолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что проститутки Ростова снизили цены перед Новым годом из-за бедности клиентов.