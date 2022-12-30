«Традиции отмечать Новый год дома с семьей встречаются разве что у людей среднего возраста и старше. Молодые люди зачастую придерживаются других принципов и предпочитают собираться компаниями. И нередко приглашают на свои мероприятия секс-работниц в качестве элемента некоего шоу», - резюмирует психолог.