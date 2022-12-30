В четверг, 29 декабря, в реестре появилось положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» по проекту строительства автодороги общего пользования на улице Жданова. Новая дорога пройдет от улицы Еременко до проспекта Солженицына в четвертом микрорайоне Левенцовки.