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Госэкспертиза одобрила проект строительства дороги в Левенцовку в Ростове

Сегодня, 09:12
Фото: rostov-gorod.ru
Госэкспертиза одобрила проект строительства дороги в Левенцовку в Ростове
В Ростове получили положительное заключение на проект строительства дороги по улице Жданова, сведения об этом появились в картотеке ГИС ЕГРЗ.

В четверг, 29 декабря, в реестре появилось положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» по проекту строительства автодороги общего пользования на улице Жданова. Новая дорога пройдет от улицы Еременко до проспекта Солженицына в четвертом микрорайоне Левенцовки. 

Фирма депутата Сурмаляна построит четырехполосную дорогу на Левенцовке в Ростове
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Сроки начала работ пока неизвестны, заказчиком проекта выступил городской департамент автодорог, а проектной организацией ООО «ГеоЭкоПроект».

Ранее сообщалось, что новая дорога будет четырехполосной, а ее строительством займется фирма депутата Сурмаляна.

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