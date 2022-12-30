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Компания ростовского олигарха Саввиди обрела в Москве новую «дочку»

Сегодня, 15:24
Фото: donland.ru
Компания «Агроком Холдинг», принадлежащая ростовского олигарху Ивану Саввиди, зарегистрировала в Москве в качестве дочернего предприятия фирму, следует из системы СПАРК.

Компания «Агроком Холдинг» зарегистрировала в Москве новое дочернее предприятие ООО «Ставропольский актив». Доля владения «дочкой» у компании олигарха Ивана Саввиди составляет 49%. Другие 49% принадлежат некой Анне Андреевой, еще 2% отошли Александру Разоренову. 

Основным видом деятельности ООО «Ставропольский актив» указывается деятельность головных офисов. Однако прибыль компании в 2021 году составила всего лишь 98 тысяч рублей.

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У «Ставропольского актива» имеются и свои дочерние предприятия. Например, компания «Вкус Ставрополья». Она занимается выращиванием плодовых и ягодных культур. «Вкус Ставрополья» зарегистрирован в 2018 году. Его выручка по итогам прошлого года составила 320 миллионов рублей.

Ранее миллиардер Иван Саввиди продолжил борьбу за участок под ресторан на Левобережной в Ростове.

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