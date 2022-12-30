Компания «Агроком Холдинг» зарегистрировала в Москве новое дочернее предприятие ООО «Ставропольский актив». Доля владения «дочкой» у компании олигарха Ивана Саввиди составляет 49%. Другие 49% принадлежат некой Анне Андреевой, еще 2% отошли Александру Разоренову.
Основным видом деятельности ООО «Ставропольский актив» указывается деятельность головных офисов. Однако прибыль компании в 2021 году составила всего лишь 98 тысяч рублей.
У «Ставропольского актива» имеются и свои дочерние предприятия. Например, компания «Вкус Ставрополья». Она занимается выращиванием плодовых и ягодных культур. «Вкус Ставрополья» зарегистрирован в 2018 году. Его выручка по итогам прошлого года составила 320 миллионов рублей.
Ранее миллиардер Иван Саввиди продолжил борьбу за участок под ресторан на Левобережной в Ростове.