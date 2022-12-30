У «Ставропольского актива» имеются и свои дочерние предприятия. Например, компания «Вкус Ставрополья». Она занимается выращиванием плодовых и ягодных культур. «Вкус Ставрополья» зарегистрирован в 2018 году. Его выручка по итогам прошлого года составила 320 миллионов рублей.