В честь празднования Нового года на ростовской телебашне будет включена специальная художественная подсветка. 30 декабря ее можно будет увидеть с 17.00 до 23.00 мск. В эти же часы ее можно будет полюбоваться с 1 по 6 января, а также 8 января. В новогоднюю и рождественские ночи подсветка будет сиять с 17.00 до 5.00 мск. Также