В честь празднования Нового года на ростовской телебашне будет включена специальная художественная подсветка. 30 декабря ее можно будет увидеть с 17.00 до 23.00 мск. В эти же часы ее можно будет полюбоваться с 1 по 6 января, а также 8 января. В новогоднюю и рождественские ночи подсветка будет сиять с 17.00 до 5.00 мск. Также
Помимо ростовской телебашни в новогодней акции участвуют телебашни Москвы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Грозного, Улан-Уде, Челябинска и некоторых других городов России.
Ранее RostovGazeta рассказала о других новогодних украшениях Ростова и Ростовской области. Среди них обшарпанные лысые елки, перекрашенный замок и внушающая ужас Снежная королева.