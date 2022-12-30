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На телебашне в Ростове включат новогоднюю подсветку 30 декабря

Сегодня, 13:11
Фото: rostov-gorod.ru
На телебашне Ростова включат новогоднюю подсветку
С 30 декабря по 8 января телебашню Ростова украсит новогодняя подсветка, сообщили в РТРС.

В честь празднования Нового года на ростовской телебашне будет включена специальная художественная подсветка. 30 декабря ее можно будет увидеть с 17.00 до 23.00 мск. В эти же часы ее можно будет полюбоваться с 1 по 6 января, а также 8 января. В новогоднюю и рождественские ночи подсветка будет сиять с 17.00 до 5.00 мск. Также

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Помимо ростовской телебашни в новогодней акции участвуют телебашни Москвы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Грозного, Улан-Уде, Челябинска и некоторых других городов России.

Ранее RostovGazeta рассказала о других новогодних украшениях Ростова и Ростовской области. Среди них обшарпанные лысые елки, перекрашенный замок и внушающая ужас Снежная королева.

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