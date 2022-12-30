Происшествие случилось в дневное время на улице Ерменко. Водитель автобуса «Нефаз» направлялся в сторону Малиновского и резко затормозил.
Причиной стала находившаяся впереди машина, в которую он мог врезаться. В результате в салоне упал 68-летний пассажир.
«Пенсионер из-за падения получил травмы. В данный момент устанавливаются все обстоятельства», — сказано в сообщении.
Автобус курсировал по маршруту № 71, всего в салоне находились 12 человек.
Ранее водитель в Ростове-на-Дону протаранил ехавший в Донецк автобус с 40 пассажирами.