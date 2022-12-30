rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Пенсионер получил травмы из-за резкого торможения автобуса в Ростове-на-Дону

Сегодня, 05:23
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону водитель автобуса резко затормозил, из-за чего пострадал один человек, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в дневное время на улице Ерменко. Водитель автобуса «Нефаз» направлялся в сторону Малиновского и резко затормозил.

Причиной стала находившаяся впереди машина, в которую он мог врезаться. В результате в салоне упал 68-летний пассажир.

На Северном обходе Ростова из-за ДТП с двумя фурами перекрыли движение 27 декабря
Узнать подробнее

«Пенсионер из-за падения получил травмы. В данный момент устанавливаются все обстоятельства», — сказано в сообщении.

Автобус курсировал по маршруту № 71, всего в салоне находились 12 человек.

Ранее водитель в Ростове-на-Дону протаранил ехавший в Донецк автобус с 40 пассажирами.

Читайте также:
На Северном обходе Ростова из-за ДТП с двумя фурами перекрыли движение 27 декабря19-летняя автоледи погибла в жутком ДТП в Ростовской областиДончане чудом не пострадали в массовом ДТП со скорой и автобусом на трассе в Самбек
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Эксперт пояснил, как зарплата медиков влияет на вымирание Ростовской области
Сегодня, 06:09
Эксперт рассказала о сумасшедшей конкуренции у ростовских проституток на Новый год
Сегодня, 06:28
Все службы в Ростове-на-Дону переведены в режим повышенной готовности
Сегодня, 04:53
В центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар площадью 150 кв. м ночью 30 декабря
Сегодня, 06:23
Топ-10 самых громких арестов в Ростовской области в 2022 году
Вчера, 20:43
Золотые зубы: услуги стоматологов в Ростове подорожают в 2023 году на четверть
Вчера, 18:52