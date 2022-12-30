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Пивной ларек заставили закрыться рядом со школой в Ростове

Сегодня, 15:49
Фото: 1MI
Суд в Ростове постановил закрыть магазин пива, расположенный рядом со школой, рассказали в Роспотребнадзоре.

Надзорные органы в Ростове озаботились работой пивного магазина рядом со школой № 26. Ларек «Живое пенное» располагался всего лишь в 24 метрах от учебного заведения. Роспотребнадзор направил иск в суд к предпринимателю, владеющему магазином, с требованием убрать заведение от школы.

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Рассмотрев исковые требования надзорного органа, суд встал на его сторону. Сообщается, что договор аренды уже расторгнут, а магазин перенесли на расстояние, разрешенное законом.

Ранее в Ростовской области «Магниту» запретили торговать сигаретами из-за расположенной поблизости школы.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Ростов#Ростов-на-Дону#Школа#Дети#Суд
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