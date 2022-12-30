Надзорные органы в Ростове озаботились работой пивного магазина рядом со школой № 26. Ларек «Живое пенное» располагался всего лишь в 24 метрах от учебного заведения. Роспотребнадзор направил иск в суд к предпринимателю, владеющему магазином, с требованием убрать заведение от школы.