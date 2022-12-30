Напомним, что в начале декабря мужчина с ручным пулеметом открыл огонь по правоохранителям. Он ранил полицейского Романа Бирюкова, которого сразу же доставили в больницу.
Стрелок в это время убежал и скрывался, его задержали только на следующий день. Он находился в заброшенном здании.
Теперь стало известно, что Бирюкова в пятницу, 30 декабря, выписывают из больницы на новогодние праздники.
«Здоровье по чуть-чуть прибавляется, в общем, иду на поправку», — заявил пациент.
Сам стрелок ранее говорил, что якобы заблудился, а полицейских принял за украинцев.