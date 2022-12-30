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Расстрелянного в Новошахтинске полицейского выписали из больницы днем 30 декабря

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI
Расстрелянного в Новошахтинске полицейского выпустили из больницы днем 30 декабря
В Новошахтинске отпустили домой из больницы полицейского, в которого выстрелили на улице, сообщил в Telegram глава администрации города Сергей Бондаренко.

Напомним, что в начале декабря мужчина с ручным пулеметом открыл огонь по правоохранителям. Он ранил полицейского Романа Бирюкова, которого сразу же доставили в больницу.

Стрелок в это время убежал и скрывался, его задержали только на следующий день. Он находился в заброшенном здании. 

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Теперь стало известно, что Бирюкова в пятницу, 30 декабря, выписывают из больницы на новогодние праздники.

«Здоровье по чуть-чуть прибавляется, в общем, иду на поправку», — заявил пациент.

Сам стрелок ранее говорил, что якобы заблудился, а полицейских принял за украинцев.

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