Днем температура составит около семи градусов, а ветер усилится до четырех метров в секунду. В этот день будет облачная погода.
В новогоднюю ночь похолодает до двух градусов, осадков ждать не стоит. А днем 1 января потеплеет до семи градусов. Получается, что Ростов вошел в число городов-миллионников, где не будет снега.
В этот перечень также вошли Воронеж, Волгоград и Казань. Дождливую погоду на праздник обещают в Санкт-Петербурге.
Ранее стало известно, как на Новый год будут работать все ростовские торговые центры. Полноценно они начнут работу уже со 2 января 2023 года.