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Ростов-на-Дону вошел в список городов без снега на Новый год

Сегодня, 09:04
Фото: rostov-gorod.ru
Ростов-на-Дону вошел в список городов без снега на Новый год
В Ростове-на-Дону 31 декабря будет пасмурно, но снега не ожидается, следует из прогнозов.

Днем температура составит около семи градусов, а ветер усилится до четырех метров в секунду. В этот день будет облачная погода.

В новогоднюю ночь похолодает до двух градусов, осадков ждать не стоит. А днем 1 января потеплеет до семи градусов. Получается, что Ростов вошел в число городов-миллионников, где не будет снега.

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В этот перечень также вошли Воронеж, Волгоград и Казань. Дождливую погоду на праздник обещают в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, как на Новый год будут работать все ростовские торговые центры. Полноценно они начнут работу уже со 2 января 2023 года. 

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