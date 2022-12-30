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Ростовский «революционер» Ян Сидоров отправился добровольцем на спецоперацию

Сегодня, 12:25
Фото: RostovGazeta
Ростовский «революционер» Ян Сидоров отправился на спецоперацию
Фигурант «ростовского дела» Ян Сидоров стал участником спецоперации, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Напомним, что студентов Яна Сидорова и Владислава Мордасова приговорили к шести годам за «подготовку массовых беспорядков». Суд установил, что они готовили госпереворот.

Всего Сидоров пробыл в заключении четыре года, его выпустили на свободу в 2021 году. Теперь Telegram-канал написал, что Сидоров отправился на СВО по собственному желанию.

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«Он понял, что его судьба — быть там и помогать защищать Донбасс», — говорится в публикации. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что в  Ростове в 2023 году разработают систему адаптации участников СВО к мирной жизни.

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