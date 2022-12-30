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Роструд напомнил жителям в Ростовской области о праздниках и выходных в 2023 году

Сегодня, 16:56
Фото: 1MI
Для жителей Ростовской области подготовили памятку с выходными и праздничными днями на следующий год, сообщает Роструд.

Новогодние выходные продлятся с 1 по 8 января. Еще одни длинные выходные будут уже в следующем месяце, отдых выпадает на период с 23 по 26 февраля. 

В марте не нужно будет выходить на работу 8 числа. Майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. 

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В июне страна будет отмечать День России, поэтому можно будет отдохнуть с 10 по 12 числа. Также россияне отдыхают в День народного единства - с 4 по 6 ноября. 

Ранее стало известно, как на Новый год будут работать все ростовские торговые центры. 

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