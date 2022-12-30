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РПЦ наградила медалями военкома Ростовской области за частичную мобилизацию

Сегодня, 13:24
Фото: rostoveparhia.ru
РПЦ наградила медалями военкома Ростовской области за частичную мобилизацию
Митрополит Меркурий наградил медалью военкома Ростовской области Игоря Егорова, сообщается на сайте Ростовской-на-Дону епархии.

На днях состоялась встреча митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с сотрудниками военных комиссариатов региона. На ней митрополит решил наградить военкома Игоря Егорова и сотрудников военных комиссариатов за «духовное окормление военнослужащих».

Игорь Егоров получил медаль святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Другим сотрудникам военкоматов за «проявленное ревностное служение» вручены медали священномученика Николая Попова.

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Свое выступление Меркурий заключил словами из Евангелие: «Многие люди — и воины, подходили и задавали Иоанну Предтече тот же вопрос, который волнует нас в сегодняшние дни: «Что нам делать?». Иоанн им отвечал: «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем». Ростовский митрополит уверен, что этими принципами руководствуются и в Вооруженных силах России.

Между тем, ранее Митрополит Меркурий обвинил донских силовиков и казаков в неоязычестве.

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#Алина Заярная#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростовская область#Меркурий, Митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович)#ВС РФ
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