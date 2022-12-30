Свое выступление Меркурий заключил словами из Евангелие: «Многие люди — и воины, подходили и задавали Иоанну Предтече тот же вопрос, который волнует нас в сегодняшние дни: «Что нам делать?». Иоанн им отвечал: «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем». Ростовский митрополит уверен, что этими принципами руководствуются и в Вооруженных силах России.