На днях состоялась встреча митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с сотрудниками военных комиссариатов региона. На ней митрополит решил наградить военкома Игоря Егорова и сотрудников военных комиссариатов за «духовное окормление военнослужащих».
Игорь Егоров получил медаль святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Другим сотрудникам военкоматов за «проявленное ревностное служение» вручены медали священномученика Николая Попова.
Свое выступление Меркурий заключил словами из Евангелие: «Многие люди — и воины, подходили и задавали Иоанну Предтече тот же вопрос, который волнует нас в сегодняшние дни: «Что нам делать?». Иоанн им отвечал: «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем». Ростовский митрополит уверен, что этими принципами руководствуются и в Вооруженных силах России.
Между тем, ранее Митрополит Меркурий обвинил донских силовиков и казаков в неоязычестве.