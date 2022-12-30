Спикер Заксобрания Дона Александр Ищенко исполнил мечты детей перед Новым годом

Ваня Бочкарев поделился через акцию желанием получить электронную книгу. Этот подарок по поручению Александра Ищенко ему доставили волонтеры «Единой России». Мальчик очень любит читать, однако раньше книги приходилось брать в расположенной далеко библиотеке.