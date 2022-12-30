Спикер Заксобрания Дона Александр Ищенко исполнил мечты детей перед Новым годом

Перед Новым годом, 30 декабря, мечты юных жителей Ростова осуществил председатель Законодательного Собрания области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
Ваня Бочкарев поделился через акцию желанием получить электронную книгу. Этот подарок по поручению Александра Ищенко ему доставили волонтеры «Единой России». Мальчик очень любит читать, однако раньше книги приходилось брать в расположенной далеко библиотеке.
«У нас теперь появилась своя собственная, домашняя библиотека. Можно с удобством читать книги по интересам, школьную литературу», - отметила мама Елена Бочкарева, руководитель Первомайского отделения организации родителей детей-инвалидов «Ветер перемен».
Другой подарок – шведская стенка, её волонтеры привезли восьмилетнему Ярославу. Тренажер нужен для укрепления здоровья маленького ростовчанина.
«Такой подарок сильно поможет. Наш ребенок имеет инвалидность, ходит на специальные занятия с тренером. Дома мы теперь сможем повторять все упражнения», - поделился папа мальчика Евгений Кылосов.
Также волонтеры посетили семью Кабановых и передали планшет, загаданный через акцию «Елка желаний».
Добавим, депутаты и представители регионального отделения «Единой России» продолжат в январе исполнение просьб детей. Юные дончане получат не только игрушки или цифровые устройства, но будут воплощены и нематериальные желания, например, побывать в автомобиле дорожно-патрульной службы ГИБДД.