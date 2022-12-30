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Учитель алгебры совратил школьницу в Ростове-на-Дону и умер

Сегодня, 12:24
Фото: unsplash.com
Учитель алгебры совратил школьницу в Ростове-на-Дону и умер
Педагога в Ростове-на-Дону заподозрили в совращении школьницы, пишут СМИ.

По информации РЕН ТВ, речь идет об учителе алгебры, который якобы приставал к учащейся восьмого класса. Это происходило во время дополнительных занятий.

«Девочка обо всем рассказала родителям, которые написали заявление в полицию. Однако задержать педагога не получилось, так как он умер», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что сейчас проводится расследованием и устанавливаются все обстоятельства. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

Ранее в Ростовской области мужчина избил и изнасиловал женщину прямо на пляже. Теперь его будут судить. 

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