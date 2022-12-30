По информации РЕН ТВ, речь идет об учителе алгебры, который якобы приставал к учащейся восьмого класса. Это происходило во время дополнительных занятий.
«Девочка обо всем рассказала родителям, которые написали заявление в полицию. Однако задержать педагога не получилось, так как он умер», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас проводится расследованием и устанавливаются все обстоятельства. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области мужчина избил и изнасиловал женщину прямо на пляже. Теперь его будут судить.