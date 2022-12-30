По словам собеседника, в 2023 году в Ростове планируются три большие стройки. Первая — Западная хорда. Однако она никак не затронет ростовчан, поскольку пройдет за городом.
Вторая большая стройка начнется в конце 2023 года — расширение улицы Вавилова.
«Там уже хуже не сделать, хотя можно постараться», - отмечает Артемий Зайцев.
Эксперт разъясняет, что проблемы начнутся при строительстве путепровода, если его начнут строить, и при расширении улицы Вавилова.
«Дорогу обещают расширять без прерывания движения. То есть сперва обустроят одну сторону, а потом другую. Я не верю, что это удастся сделать без проблем. Неудобства будут на Вавилова, и полагаю, что очень серьезные. Начнутся они в конце 2023 года, и продолжатся в 2024 году», - делится мыслями собеседник.
Третья крупная стройка, которая обернется наибольшими неудобствами для ростовчан, касается строительства трамвайных путей на проспекте Стачки. Однако проблемы будут временными, только на момент строительства.
«А когда трамвай заработает, он существенно разгрузит пробки на дорогах. Большинство людей смогут комфортно и быстро перемещаться на трамвае, а автомобилисты объезжать другим путем. Для них сейчас разрабатывается проект объездной дороги — расширение дороги через Змиевскую балку, Западная хорда», — резюмирует урбанист.
Ранее RostovGazeta сообщала, что трамвай из Левенцовки в Ростове будет доезжать до центра города за полчаса.