«Дорогу обещают расширять без прерывания движения. То есть сперва обустроят одну сторону, а потом другую. Я не верю, что это удастся сделать без проблем. Неудобства будут на Вавилова, и полагаю, что очень серьезные. Начнутся они в конце 2023 года, и продолжатся в 2024 году», - делится мыслями собеседник.