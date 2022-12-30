Об этом рассказал замглавы региона Вадим Артемов. Каждого призывника дважды проверили на коронавирус.
В войсках новобранцы прошли еще один тест, а также двухнедельный карантин. Известно, что призывников не отправят служить в новые регионы страны.
Большинство ребят будут служить в воинских частях ЮВО. Кроме того, 15 человек отправили в Президентский полк.
В армию также направили 200 юношей-казаков и более 300 человек с уже имеющейся военно-учетной специальностью.
Ранее военнослужащего осудили в Ростовской области за незапланированный отпуск.