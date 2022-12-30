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В армию призвали четыре тысячи человек из Ростовской области

Сегодня, 12:09
Фото: mil.ru
В армию призвали четыре тысячи человек из Ростовской области

Ростовская область завершила мероприятия осеннего призыва до 30 декабря

В Ростовской области завершился осенний призыв в армию, это коснулось четырех тысяч человек, сообщили в правительстве региона.

Об этом рассказал замглавы региона Вадим Артемов. Каждого призывника дважды проверили на коронавирус.

В войсках новобранцы прошли еще один тест, а также двухнедельный карантин. Известно, что призывников не отправят служить в новые регионы страны. 

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Большинство ребят будут служить в воинских частях ЮВО. Кроме того, 15 человек отправили в Президентский полк. 

В армию также направили 200 юношей-казаков и более 300 человек с уже имеющейся военно-учетной специальностью.

Ранее военнослужащего осудили в Ростовской области за незапланированный отпуск.

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#Армия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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