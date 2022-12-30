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В Азове разрешили и почти сразу запретили запускать фейерверки

Сегодня, 13:24
Фото: 56.mchs.gov.ru
В Азове разрешили и почти сразу запретили запускать фейерверки
Жителей Азова попросили не запускать фейерверки на Новый год, сообщил в Telegram сити-менеджер Владимир Ращупкин.

Он попросил горожан не использовать пиротехнику и свето-шумовую продукцию. Причины он называть не стал и написал, что они понятны и не требуют разъяснений.

«Вместе с этим приостанавливается действие постановления мэрии, которым ранее были определены места для запуска фейерверков», — уточнил сити-менеджер.

Власти в Ростове-на-Дону рассказали, где нельзя запускать фейерверки
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В комментариях часть пользователей его поддержала.

«Поддерживаю, сама хотела обратиться к людям с этой просьбой. Не время и не место сейчас устраивать пальбу как на поле брани», — заявили местные жители.

Ранее власти в Ростове-на-Дону рассказали, где нельзя запускать фейерверки.

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