Он попросил горожан не использовать пиротехнику и свето-шумовую продукцию. Причины он называть не стал и написал, что они понятны и не требуют разъяснений.
«Вместе с этим приостанавливается действие постановления мэрии, которым ранее были определены места для запуска фейерверков», — уточнил сити-менеджер.
В комментариях часть пользователей его поддержала.
«Поддерживаю, сама хотела обратиться к людям с этой просьбой. Не время и не место сейчас устраивать пальбу как на поле брани», — заявили местные жители.
Ранее власти в Ростове-на-Дону рассказали, где нельзя запускать фейерверки.