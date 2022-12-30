Сити-менеджер рассказал, что 1 января в Ростове-на-Дону пройдет традиционный забег, посвященный здоровому образу жизни.
В спортивном мероприятии примут участие жители и гости Ростова любого возраста и пола, которые поддерживают идеи здорового образа жизни. Протяженность маршрута составляет четыре километра, а сам он пролегает по улице Пушкинской.
«Участвуют жители города, ведущие активный образ жизни или разделяющие эти идеи. Карнавальные костюмы — приветствуются!», — сказано в сообщении Алексея Логвиненко.
Участников будут ждать около летней эстрады парка имени Максима Горького в 10.00 мск, через час начнется забег, во время которого атлетам и любителям спорта предстоит пробежать расстояние до Публичной библиотеки на пересечении улицы Пушкинской с переулком Университетским. Зарегистрироваться на забег можно по прямой ссылке.
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