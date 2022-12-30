Участников будут ждать около летней эстрады парка имени Максима Горького в 10.00 мск, через час начнется забег, во время которого атлетам и любителям спорта предстоит пробежать расстояние до Публичной библиотеки на пересечении улицы Пушкинской с переулком Университетским. Зарегистрироваться на забег можно по прямой ссылке.