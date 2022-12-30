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В борьбе с похмельем: в Ростове Новый 2023 год начнут с забега 1 января

Сегодня, 08:15
Фото: rostov-gorod.ru
В борьбе с похмельем: в Ростове Новый 2023 год начнут с забега 1 января

В Ростове 1 января 2023 года пройдет забег, посвященный здоровому образу жизни

В Ростове жителей и гостей города пригласили принять участие в костюмированным забеге по главным улицам 1 января, анонс мероприятия появился в Telegram-канале главы администрации Алексея Логвиненко.

Сити-менеджер рассказал, что 1 января в Ростове-на-Дону пройдет традиционный забег, посвященный здоровому образу жизни. 

В спортивном мероприятии примут участие жители и гости Ростова любого возраста и пола, которые поддерживают идеи здорового образа жизни. Протяженность маршрута составляет четыре километра, а сам он пролегает по улице Пушкинской. 

«Участвуют жители города, ведущие активный образ жизни или разделяющие эти идеи. Карнавальные костюмы — приветствуются!», — сказано в сообщении Алексея Логвиненко. 

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Участников будут ждать около летней эстрады парка имени Максима Горького в 10.00 мск, через час начнется забег, во время которого атлетам и любителям спорта предстоит пробежать расстояние до Публичной библиотеки на пересечении улицы Пушкинской с переулком Университетским. Зарегистрироваться на забег можно по прямой ссылке

Ранее ростовчанам рассказали, какие мероприятия можно посетить на новогодних праздниках.

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