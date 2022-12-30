По информации канала «Новочеркасск Сегодня», на улице Транспортной в траве за гаражами дети нашли в сумку. Говорится, что в ней будто находились две гранаты.
«Дети позвали взрослых, а они вызвали представителей экстренных служб. После прибыли спасатели, которые оцепили эту территорию, а людей отвели на безопасное место», — сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты находку обезвредили. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове выставили на продажу 49 квартир в элитном доме, где взорвалась граната.