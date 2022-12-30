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В Новочеркасске рядом с гаражами дети нашли сумку с боевыми гранатами днем 29 декабря

Сегодня, 07:30
Фото: Israel Defense Forces/CC BY SA / flickr.com
В Новочеркасске рядом с гаражами дети нашли сумку с боевыми гранатами днем 29 декабря
В Новочеркасске дети во время прогулки якобы обнаружили схрон с гранатами, сообщают Telegram-каналы.

По информации канала «Новочеркасск Сегодня», на улице Транспортной в траве за гаражами дети нашли в сумку. Говорится, что в ней будто находились две гранаты.

«Дети позвали взрослых, а они вызвали представителей экстренных служб. После прибыли спасатели, которые оцепили эту территорию, а людей отвели на безопасное место», — сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты находку обезвредили. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове выставили на продажу 49 квартир в элитном доме, где взорвалась граната.

 

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