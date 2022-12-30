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В новогоднюю ночь силовики оцепят главную елку Ростова

Сегодня, 13:54
Фото: rostov-gorod.ru
Главную новогоднюю ель в Ростове-на-Дону возьмут под усиленную охрану

Главную новогоднюю ель в Ростове-на-Дону возьмут под усиленную охрану

В Ростове-на-Дону новогодняя елка возле парка имени Максима Горького будет находиться под усиленной охраной, сообщил замглавы городского МВД Михаил Хирхиров.

Он рассказал, что массово праздновать Новый год в этом году не будут. И подходить к ели не запретят.

Однако будут стоять металлодетекторы и предусмотрен досмотр. Вокруг елки сделают оцепление. 

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По информации 1Rnd, под усиленной охраной она должна находиться с 31 декабря по 2 января. Проносить к ней петарды и алкоголь нельзя. 

Напомним, что в начале этого года главная елка завалилась из-за сильного ветра. Теперь ее укрепили. 

Добавим, что в Ростове-на-Дону отказались от массовых мероприятий к Новому году.

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