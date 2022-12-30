Он рассказал, что массово праздновать Новый год в этом году не будут. И подходить к ели не запретят.
Однако будут стоять металлодетекторы и предусмотрен досмотр. Вокруг елки сделают оцепление.
По информации 1Rnd, под усиленной охраной она должна находиться с 31 декабря по 2 января. Проносить к ней петарды и алкоголь нельзя.
Напомним, что в начале этого года главная елка завалилась из-за сильного ветра. Теперь ее укрепили.
Добавим, что в Ростове-на-Дону отказались от массовых мероприятий к Новому году.