Причиной пробок в последний рабочий день 2022 года является не только шопинг, но и дорожные аварии. Так, на улице Стадионной по направлению в центр произошло ДТП с участием троллейбуса. Также дорожная авария произошла на площади Гагарина, это еще сильнее ухудшило проходимость по загруженному проспекту Нагибина.