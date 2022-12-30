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В последний рабочий день 2022 года Ростов сковали многокилометровые пробки

Сегодня, 14:52
Фото: 53.мвд.рф
Движение по Ростову затруднено из-за огромных дорожных заторов, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Несколько крупных заторов сковали Ростов вечером пятницы, 30 декабря. Уровень загруженности дорог оценивается в шесть баллов.

Причиной пробок в последний рабочий день 2022 года является не только шопинг, но и дорожные аварии. Так, на улице Стадионной по направлению в центр произошло ДТП с участием троллейбуса. Также дорожная авария произошла на площади Гагарина, это еще сильнее ухудшило проходимость по загруженному проспекту Нагибина.

В последний рабочий день 2022 года Ростов сковали многокилометровые пробки
Фото: Яндекс.Карты
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Предсказуемо образовалась пробка и в районе торгового центра «Мега». Рядом с ним и далее по проспекту Шолохова затор насчитывает уже более трех километров.

Напомним, в Ростове все службы сейчас работают в режиме повышенной готовности из-за новогодних праздников.

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