Напомним, еще в конце ноября жители Левенцовки и ЗЖМ массово жаловались на проблемы с общественным транспортом и требовали запустить дополнительные автобусы в плотно застроенные и густонаселенные микрорайоны Левенцовского и Вертолетного поля.