rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове из Военведа в Левенцовку запустили новый троллейбусный маршрут № 17а

Сегодня, 07:29
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове из Военведа в Левенцовку запустили новый троллейбусный маршрут № 17а
В Ростове между Военведом, центром города и Левенцовкой запустили движение троллейбусов по маршруту № 17а, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В пятницу, 30 декабря, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что в городе запустили новый троллейбусный маршрут № 17а, который будет осуществлять пассажироперевозки между Военведом и Левенцовским микрорайоном. 

Всего на маршруте будут работать пять троллейбусов на автономном ходу типа «Горожанин».

До 31 декабря в Левенцовку Ростова-на-Дону пустят троллейбус № 17а
Узнать подробнее

Напомним, еще в конце ноября жители Левенцовки и ЗЖМ массово жаловались на проблемы с общественным транспортом и требовали запустить дополнительные автобусы в плотно застроенные и густонаселенные микрорайоны Левенцовского и Вертолетного поля.

Читайте также:
Ростовчанам рассказали о работе общественного транспорта на новогодних праздникахДве трети ростовчан не заметили улучшений в работе транспорта с ростом цен на проездВ Ростове под снос попал дореволюционный дом рядом с институтом водного транспорта
#Последние новости Ростова на сегодня#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Городская среда#Дорога#Общественный транспорт#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Эксперт пояснил, как зарплата медиков влияет на вымирание Ростовской области
Сегодня, 06:09
Эксперт рассказала о сумасшедшей конкуренции у ростовских проституток на Новый год
Сегодня, 06:28
Все службы в Ростове-на-Дону переведены в режим повышенной готовности
Сегодня, 04:53
В центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар площадью 150 кв. м ночью 30 декабря
Сегодня, 06:23
Топ-10 самых громких арестов в Ростовской области в 2022 году
Вчера, 20:43
Золотые зубы: услуги стоматологов в Ростове подорожают в 2023 году на четверть
Вчера, 18:52