В пятницу, 30 декабря, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что в городе запустили новый троллейбусный маршрут № 17а, который будет осуществлять пассажироперевозки между Военведом и Левенцовским микрорайоном.
Всего на маршруте будут работать пять троллейбусов на автономном ходу типа «Горожанин».
Напомним, еще в конце ноября жители Левенцовки и ЗЖМ массово жаловались на проблемы с общественным транспортом и требовали запустить дополнительные автобусы в плотно застроенные и густонаселенные микрорайоны Левенцовского и Вертолетного поля.