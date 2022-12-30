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В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь ожидается резкое потепление

Сегодня, 17:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь температура воздуха может составить плюс два градуса, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 31 декабря, будет облачно, днем температура поднимется до семи градусов. Ветер усилился до четырех метров в секунду. 

Ночью температура немного опустится, столбики термометров во время праздника покажут два градуса. Осадков ждать не стоит.

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В воскресенье, 1 января, снова потеплеет до плюс семи градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду. 

На следующий день станет еще теплее - 8 градусов. Облачная погода в городе сохранится. 

В дальнейшем в донской столице может похолодать до трех градусов. Осадков не будет.

Ранее Роструд напомнил жителям в Ростовской области о праздниках и выходных в 2023 году.

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