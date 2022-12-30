В субботу, 31 декабря, будет облачно, днем температура поднимется до семи градусов. Ветер усилился до четырех метров в секунду.
Ночью температура немного опустится, столбики термометров во время праздника покажут два градуса. Осадков ждать не стоит.
В воскресенье, 1 января, снова потеплеет до плюс семи градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
На следующий день станет еще теплее - 8 градусов. Облачная погода в городе сохранится.
В дальнейшем в донской столице может похолодать до трех градусов. Осадков не будет.
Ранее Роструд напомнил жителям в Ростовской области о праздниках и выходных в 2023 году.