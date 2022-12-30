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В Ростове набухли почки на деревьях, и появилась молодая трава к Новому году

Сегодня, 11:09
Фото: Kreuzschnabel/CC BY SA3.0 / wikimedia.org
В Ростове набухли почки на деревьях, и появилась молодая трава в конце декабря
В Ростове жители сообщили, что из-за аномально теплой зимы начали набухать почки на деревьях, а из-под земли показалась молодая трава, комментарии и фото появились в соцсетях.

В Ростове жители сообщили, что под Новый год из-за аномально теплой погоды на ветвях деревьев стали набухать почки, и появилась молодая трава. Несмотря на конец декабря, температура редко опускалась ниже нуля градусов, что спровоцировало рост растений задолго до весны. 

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Ростовчане высказали обеспокоенность происходящим, отметив, что если в ближайшее время не похолодает и не выпадет снег — в следующем году регион ждет засуха и серьезный неурожай. 

«Лето будет весёлым, неурожайным», — заметили жители. 

«У меня дома на сирени почки уже распускаются», — рассказал другой ростовчанин. 

Ранее в ноябре из-за аномально теплой погоды проснулись пчелы, и расцвели одуванчики.

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