В Ростове жители сообщили, что под Новый год из-за аномально теплой погоды на ветвях деревьев стали набухать почки, и появилась молодая трава. Несмотря на конец декабря, температура редко опускалась ниже нуля градусов, что спровоцировало рост растений задолго до весны.