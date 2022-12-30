В Ростове жители сообщили, что под Новый год из-за аномально теплой погоды на ветвях деревьев стали набухать почки, и появилась молодая трава. Несмотря на конец декабря, температура редко опускалась ниже нуля градусов, что спровоцировало рост растений задолго до весны.
Ростовчане высказали обеспокоенность происходящим, отметив, что если в ближайшее время не похолодает и не выпадет снег — в следующем году регион ждет засуха и серьезный неурожай.
«Лето будет весёлым, неурожайным», — заметили жители.
«У меня дома на сирени почки уже распускаются», — рассказал другой ростовчанин.
Ранее в ноябре из-за аномально теплой погоды проснулись пчелы, и расцвели одуванчики.