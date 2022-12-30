Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта восьми корпусов старого туберкулезного диспансера на улице Станиславского, 132/7. Сам проект подготовлен «Проектно-строительная компания „Центр инженерных технологий“». Заказчиком значится выступает МБУ КДЦ «Здоровье».
Конкретные даты капитального ремонта, а также его стоимость не уточняются. Ранее власти Ростова не заявляли о планах реконструкции бывших корпусов тубдиспансера.
Здание было построено более 150 лет назад и уже давно находится в ветхом состоянии. В 2018 году после многочисленных жалоб горожан тубдиспансер на Станиславского закрыли, сейчас он находится на улице Орской. Четыре года назад власти не нашли средств на капитальный ремонт корпусов. Тогда же ходили слухи, что здание тубдиспансера могут перепрофилировать.