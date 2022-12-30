Здание было построено более 150 лет назад и уже давно находится в ветхом состоянии. В 2018 году после многочисленных жалоб горожан тубдиспансер на Станиславского закрыли, сейчас он находится на улице Орской. Четыре года назад власти не нашли средств на капитальный ремонт корпусов. Тогда же ходили слухи, что здание тубдиспансера могут перепрофилировать.