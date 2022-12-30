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В Ростове в 2023 году разработают систему адаптации участников СВО к мирной жизни

Сегодня, 09:37
Фото: Mil.ru
В Ростове в 2023 году разработают систему адаптации участников СВО к мирной жизни
В Ростовской области собираются разработать специальную систему психологической и социальной адаптации участников СВО к мирной жизни, об этом сообщил председатель донского Заксобрания Александр Ищенко.

Спикер донского парламента напомнил, что в 2022 году с началом спецоперации на Украине стране и Ростовской области пришлось искать решение для важных задач и принимать экстренные меры для поддержки участников СВО и их семей. В числе таких решений о поддержке были законодательные акты об отмене транспортного и земельного налога семьям мобилизованных, а также начисления выплат и обеспечение военнослужащим и их близким различных видов социальных гарантий. 

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Уже в 2023 году парламентарии считают необходимым разработать дополнительные меры поддержки военнослужащих и разработать систему, которая позволит участникам СВО адаптироваться после завершения службы и вернуться к мирной жизни. 

«Это очень важная работа, которой нам предстоит заниматься в 2023 году», — в заключение добавил Александр Ищенко. 

Ранее стало известно, сколько выплат получат дети участников СВО в 2023 году. 

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