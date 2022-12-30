Спикер донского парламента напомнил, что в 2022 году с началом спецоперации на Украине стране и Ростовской области пришлось искать решение для важных задач и принимать экстренные меры для поддержки участников СВО и их семей. В числе таких решений о поддержке были законодательные акты об отмене транспортного и земельного налога семьям мобилизованных, а также начисления выплат и обеспечение военнослужащим и их близким различных видов социальных гарантий.
Уже в 2023 году парламентарии считают необходимым разработать дополнительные меры поддержки военнослужащих и разработать систему, которая позволит участникам СВО адаптироваться после завершения службы и вернуться к мирной жизни.
«Это очень важная работа, которой нам предстоит заниматься в 2023 году», — в заключение добавил Александр Ищенко.
Ранее стало известно, сколько выплат получат дети участников СВО в 2023 году.