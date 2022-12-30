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В Ростове закрыли 26 незаконных елочных базаров в декабре

Сегодня, 12:11
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова продолжают находить незаконные елочные базары
В Ростове нашли 26 нелегальных рынка по продаже новогодних деревьев, сообщили в администрации города.

Власти Ростова ведут борьбу с незаконными елочными базарами. В период с 15 по 26 декабря чиновникам удалось обнаружить 26 нелегальных мест продажи новогодних хвойных растений. В отношении недобросовестных продавцов составлено 74 протокола об административных правонарушениях.

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Также с 26 декабря ростовские власти вместе с полицией проводят рейды в местах нелегальной продажи пиротехники и сигарет. Результатом проверки стало изъятие из продажи 6,6 тысяч пиротехнических изделий и 280 пачек контрафактной табачной продукции.

Напомним, в Ростове насчитывается 37 официальных елочных базаров. Самые крупные из них находятся на площадях Ленина и Карла Маркса, улице Фурмановской, 150 и на пересечении Волкова и Космонавтов.

Ранее RostovGazeta выяснила, где, как и за сколько продают елки и сосны в Ростове-на-Дону.

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