Также с 26 декабря ростовские власти вместе с полицией проводят рейды в местах нелегальной продажи пиротехники и сигарет. Результатом проверки стало изъятие из продажи 6,6 тысяч пиротехнических изделий и 280 пачек контрафактной табачной продукции.