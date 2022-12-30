В Новочеркасске дети во время прогулки рядом с гаражами нашли, предположительно, схрон с боевыми гранатами. Боеприпасы находились в сумке, она лежала прямо в траве.
Школьники не растерялись и позвали взрослых, те, в свою очередь, вызвали экстренные службы. Спасатели оперативно оцепили территорию, а людей отвели на безопасное расстояние. После чего гранаты удалось обезвредить.
Кому принадлежала сумка, неизвестно. Официальных подробностей о происшествии от властей города и экстренных служб пока не поступало.
Власти Новошахтинска решили отменить новогодние мероприятия в городе. Причиной такого решения называется сложная эпидемиологическая обстановка из-за гриппа и ОРВИ.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал о запуске нового маршрута троллейбуса № 17а. Он свяжет центр города с Левенцовкой и Военведом.
Уточняется, что на маршруте будут работать пять троллейбусов на автономном ходу типа «Горожанин».
Запуск нового маршрута является весьма актуальным. Так, еще в конце ноября жители Левенцовки и Западного жилого микрорайона жаловались на проблемы с пассажирским транспортом. Они требовали пуска дополнительных автобусов и троллейбусов в густонаселенные районы Левенцовки и Вертолетного поля.