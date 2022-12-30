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В Ростовской области дети вместо подарков находят гранаты, а грипп отменяет им елки

Сегодня, 14:55
Фото: donland.ru
В Ростовской области дети вместо подарков находят гранаты, а грипп отменяет им «елки»
В Новочеркасске дети за гаражами нашли сумку с боевыми гранатами, тем временем в Новошахтинске новогодним мероприятиям помешала высокая заболеваемость гриппом, а в Ростове запустили новый троллейбусный маршрут.

Подарок не от Деда Мороза

В Новочеркасске дети во время прогулки рядом с гаражами нашли, предположительно, схрон с боевыми гранатами. Боеприпасы находились в сумке, она лежала прямо в траве.

Школьники не растерялись и позвали взрослых, те, в свою очередь, вызвали экстренные службы. Спасатели оперативно оцепили территорию, а людей отвели на безопасное расстояние. После чего гранаты удалось обезвредить.

Кому принадлежала сумка, неизвестно. Официальных подробностей о происшествии от властей города и экстренных служб пока не поступало.

В Новочеркасске рядом с гаражами дети нашли сумку с боевыми гранатами днем 29 декабря
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Больничный вместо праздника

Власти Новошахтинска решили отменить новогодние мероприятия в городе. Причиной такого решения называется сложная эпидемиологическая обстановка из-за гриппа и ОРВИ.

Таким образом, в Новошахтинске не состоятся праздничные мероприятия у главной елки города, намеченные на 28 декабря и 7 января. Уточняется, что решение об их отмене согласовано с комиссией по обеспечению санитарно-эпидемиологической обстановки.
 
В соцсетях мнения местных жителей об отмене праздничных мероприятий разделились. Одни с пониманием отнеслись к решению властей, другие негодуют, что детей в Новошахтинске оставили без полноценного новогоднего веселья.
В Ростовской области из-за гриппа начали отменять новогодние мероприятия в декабре
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Новые маршруты

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал о запуске нового маршрута троллейбуса № 17а. Он свяжет центр города с Левенцовкой и Военведом.

Уточняется, что на маршруте будут работать пять троллейбусов на автономном ходу типа «Горожанин».

Запуск нового маршрута является весьма актуальным. Так, еще в конце ноября жители Левенцовки и Западного жилого микрорайона жаловались на проблемы с пассажирским транспортом. Они требовали пуска дополнительных автобусов и троллейбусов в густонаселенные районы Левенцовки и Вертолетного поля.

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