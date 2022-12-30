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В Ростовской области из-за гриппа начали отменять новогодние мероприятия в декабре

Сегодня, 07:29
Фото: Илья Плеханов/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
В Ростовской области из-за гриппа начали отменять новогодние мероприятия в декабре
В Новошахтинске Ростовской области отменяют новогодние мероприятия из-за эпидобстановки, сообщили в мэрии.

Речь идет о мероприятиях на 19.00 28 декабря и на 18.00 7 января у елки. Приняли решение их отменить.

«Это связано с рекомендациями комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологической обстановки», — сказано в сообщении.

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В соцсетях у пользователей разделились мнения на этот счет. Одни говорят, что праздники на фоне СВО не нужны.

Другие напомнили, что детские праздники были даже во время ВОВ.

Напомним, что в регионе ухудшилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Только за неделю заболели 39 тысяч местных жителей.

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#ОРВИ#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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