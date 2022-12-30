Речь идет о мероприятиях на 19.00 28 декабря и на 18.00 7 января у елки. Приняли решение их отменить.
«Это связано с рекомендациями комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологической обстановки», — сказано в сообщении.
В соцсетях у пользователей разделились мнения на этот счет. Одни говорят, что праздники на фоне СВО не нужны.
Другие напомнили, что детские праздники были даже во время ВОВ.
Напомним, что в регионе ухудшилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Только за неделю заболели 39 тысяч местных жителей.