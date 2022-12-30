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В Ростовской области разыскивают шестерых вооруженных заключенных из ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 16:41
В Ростовской области, по информации СМИ, идет розыск шести человек, якобы сбежавших из ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщил Donday, ссылаясь на полученную ориентировку. Издание пишет, что это сбежавшие заключенные, у которых есть оружие.

«Бойцы убежали из учебного центра, который расположен в Краснодонском районе Луганской области. Среди них три гражданина Узбекистана, по одному из России, Беларуси и Киргизии», — говорится в публикации.

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Отмечается, что они все опасны и могут находиться в донском регионе. Издание пишет, что людей попросили обращать внимание на граждан в военной  форме.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

До этого стало известно, что двое заключенных сбежали из колонии в Ростовской области.

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