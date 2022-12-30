Об этом сообщил Donday, ссылаясь на полученную ориентировку. Издание пишет, что это сбежавшие заключенные, у которых есть оружие.
«Бойцы убежали из учебного центра, который расположен в Краснодонском районе Луганской области. Среди них три гражданина Узбекистана, по одному из России, Беларуси и Киргизии», — говорится в публикации.
Отмечается, что они все опасны и могут находиться в донском регионе. Издание пишет, что людей попросили обращать внимание на граждан в военной форме.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
До этого стало известно, что двое заключенных сбежали из колонии в Ростовской области.