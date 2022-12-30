Возгорание произошло в ночь на пятницу, 30 декабря, в одноэтажном здании. Огонь успел распространиться на площади 150 квадратных метров.
«Ликвидировали пожар в 02.30 мск. К этим работам привлекли 30 человек, они использовали 10 единиц техники», — сказано в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал. О причинах возгорания информации нет.
Изначально о пожаре рассказали местные жители в соцсетях. Говорилось, что огонь полыхал недалеко от железнодорожного вокзала и многоэтажными домами.
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