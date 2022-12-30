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В центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар площадью 150 кв. м ночью 30 декабря

Сегодня, 06:23
Фото: t.me/rostovnovosti
В центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар площадью 150 кв. м ночью 30 декабря
В Ростове-на-Дону на проспекте Сиверса удалось ликвидировать возгорание в неэусплуатируемом здании, сообщили в УМЧС по региону.

Возгорание произошло в ночь на пятницу, 30 декабря, в одноэтажном здании. Огонь успел распространиться на площади 150 квадратных метров.

«Ликвидировали пожар в 02.30 мск. К этим работам привлекли 30 человек, они использовали 10 единиц техники», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что никто не пострадал. О причинах возгорания информации нет.

Изначально о пожаре рассказали местные жители в соцсетях. Говорилось, что огонь полыхал недалеко от железнодорожного вокзала и многоэтажными домами.

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