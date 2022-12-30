ВКонтакте развивает безопасную среду для пользователей

«Главный приоритет ВКонтакте — безопасность и комфорт наших пользователей. В социальной сети есть более 20 настроек приватности, выбрать которые можно по своему усмотрению, а благодаря режиму „Личное пространство“ пользователи могут оградить себя от нежелательного общения всего в одно касание. В рамках нашего подхода по внедрению полезных инноваций мы разработали уникальную нейросеть. Она была обучена на сотнях тысяч специально размеченных негативных комментариев. Благодаря этому она способна эффективно распознавать токсичные фразы, чтобы помочь пользователям лучше понять, когда стоит оградить себя от нежелательного внимания, чтобы сохранить ментальное здоровье».